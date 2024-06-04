LV モノグラム バーグシャンゼリゼ ブラック 指輪 22号 M66110

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LOUISVUITTONルイヴィトンモノグラムバーグシャンゼリゼメンズの指輪になります。オシャレなLVの型抜きされた男性用のリング。22号サイズです。⬛︎カラー：ブラック⬛︎型番：M66110⬛︎サイズ：22号⬛︎付属品：なし⬛︎状態：中古品ですので多少のスレはありますがまだまだお使いいただける美品です♪サイズが合う方、デザインが気に入った方はいかがでしょうか(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)LVメンズの小物商品とまとめ買いでお値下げ可能です。***高額商品になりますので、画像をよくご確認の上、ご購入お願いいたします。プロフィールもご確認ください。大幅なお値下げコメントご遠慮ください。よろしくお願いいたします☺︎#LV#ルイヴィトン#モノグラム#ヴィトン#ヴィトンメンズ#ヴィトンアクセサリー#ヴィトン指輪#指輪#リング#ヴィトンリングカラー···ブラック