この他にも出品しています⬇⬇⬇#MocogleBiiのメンズアパレル✅【商品情報】入手困難なヴァンディー・ザ・ピンクのファージャケットです。もちろん正規品です。着用は2度程です。とても状態はキレイです。✅【サイズ詳細】平置き採寸（単位：cm）着丈：71身幅：58※多少の誤差は、ご容赦下さい。※ご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい♪✅発送期間原則ご購入から24時間内に発送させて頂きます。※【梱包について】簡易包装・圧縮し折り畳んでの発送となりますので、折ジワがつく場合がありますがご了承ください。✅注意事項【状態記載について】当方の主観になります。なるべく仕様に影響にあるものは記載できるように心掛けていますが、見落としがあるかもしれません。ですので古着に完璧な物をお求めの方はご購入をお控え下さい。【返品について】完全に当方の責任の場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。お客様都合(サイズ・イメージ違い等)でのキャンセルはお受けできかねます。ご了承ください。【写真について】多少の色合いの誤差はございます。素材...フェイクファーカラー...ブルージップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし



極美品 Vandy the pink モノグラム ファージャケット ブルゾン | フリマアプリ ラクマ



vandy the pink ファージャケット



Vandy The Pink Vior Jacket Gray L smcint.com



ロゴ総柄ファーブルゾン | vandy the pink



Vandy the pink フェイクファージャケット | labiela.com



vandy the pink ジャケット-



carhartt - vandy the pink 新作ジャケット 世界10着限定の通販 by ...



中古】 Nigel SMOCK TAPED / Cabourn ブルゾン - queersandcomics.com



vandythepinkファー ジャケット モノグラム | labiela.com



Vandy the pink スタジャン | tradexautomotive.com



Barbour Jack Spade Hopper Jacket 半額SALE☆ soroban-no1.com



vandy the pink ファージャケット



AURALEE】プリーツチェックスカート-



stussy ヴィーナスボアジャケット 高評価のクリスマスプレゼント 49.0 ...



vandy the pink ジャケット-