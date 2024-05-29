Nike Air Force 1 07 26.5cm ジュビロ磐田　カスタム

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商品詳細
自分でカスタムをして満足してクローゼットにしまっていました。一度も履いていません。片側はシューレースを通していません。内側のスウォッシュは黒に見えますがアウェイカラーをイメージしてネイビーにしています。ワッペンはマジックテープで角度を変えたり自由に付け替えることができます。
http://narcologia.ru/goods/tenet638263.html
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