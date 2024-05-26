【大きいサイズ52✨】ジョルジオアルマーニ スーツ ダブル セットアップ シルク

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商品をご覧頂きありがとうございます(^^)全商品、即決OKです！気になることはコメント下さいね！#ぽんたのメンズ★★★アイテム★★★GIORGIOARMANIジョルジオアルマーニ)ダブルスーツセットアップテーラードジャケットパンツ6B総裏サイドベンツ※撮影用のスーツとネクタイは付きません。★★★商品説明★★★大きく目立つ傷等見当たらない良品ですので、またまだ素敵にご着用頂けます。お写真でご確認の上ご購入ください。良質のシルクがたっぷり使用されており高級感満載です。大人カッコいいスーツを是非この機会に！★★★サイズ★★★サイズ52★★★実寸★★★※平置きで計測肩幅50袖丈62.5身幅55.5着丈80ウエスト45.5ヒップ57股上33股下74.5裾幅22着丈104.5（素人採寸です。ご了承下さい。）★★★カラー★★ブラック 黒★★★★★★★★★●素材ウール 毛 55%シルク 絹 45%●購入元古物市場正規品鑑定済み★★★★★★★★★管理番号 M25789834