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【大きいサイズ52✨】ジョルジオアルマーニ スーツ ダブル セットアップ シルク
商品番号 M75743701036
商品名

【大きいサイズ52✨】ジョルジオアルマーニ スーツ ダブル セットアップ シルク
ブランド名 ジョルジオアルマーニ
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます(^^)全商品、即決OKです！気になることはコメント下さいね！#ぽんたのメンズ★★★アイテム★★★GIORGIOARMANIジョルジオアルマーニ)ダブルスーツセットアップテーラードジャケットパンツ6B総裏サイドベンツ※撮影用のスーツとネクタイは付きません。★★★商品説明★★★大きく目立つ傷等見当たらない良品ですので、またまだ素敵にご着用頂けます。お写真でご確認の上ご購入ください。良質のシルクがたっぷり使用されており高級感満載です。大人カッコいいスーツを是非この機会に！★★★サイズ★★★サイズ52★★★実寸★★★※平置きで計測肩幅50袖丈62.5身幅55.5着丈80ウエスト45.5ヒップ57股上33股下74.5裾幅22着丈104.5（素人採寸です。ご了承下さい。）★★★カラー★★ブラック　黒★★★★★★★★★●素材ウール　毛　55%シルク　絹　45%●購入元古物市場正規品鑑定済み★★★★★★★★★管理番号　M25789834
http://narcologia.ru/goods/contemplate824577.html
http://narcologia.ru/goods/choice768385.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic216812.html
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