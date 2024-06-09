値下げしました　プレステ4 本体ドラゴンクエスト ロト エディション

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「PlayStation®4ドラゴンクエストロトエディションCUHJ-10015」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥39980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#プレステ4#プレステ4本体発売当初に購入し、現在までも使用しておりました。最近では動画コンテンツの再生がメインとしております。内容物は下記の通りになります。※ヘッドセットなど足りないものございます。●内容品・ゲーム機本体 初期化してお送りいたします。・コントローラー1つ ※おまけで+1つ(ノーマルブルー)・ドラゴンクエストⅪソフト(プロダクトコード使用済み)・はぐれメタルゴールドUSBカバー・電源コード・HDMIケーブル基本的には届いた段階で使用出来る状態のものは同梱しております。おまけでコントローラー1つと置くだけで充電できる2ポート充電器をお付けします。