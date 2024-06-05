ENHYPEN ジョンウォン トレカ ⑱ ホリコレ 2枚セット

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商品詳細
ENHYPENHolidayCollection2021ホリコレジョンウォントレカスリーブ・ファイルに入れて暗所にて保管しておりました。◎海外製品につき、初期キズ等ある場合がございます。◎防水＋厚紙補強で発送します。◎輸送時のトラブルには責任を負いません。◎素人保管のお品です。細かい点を気にされる方は購入をご遠慮ください。◎購入前にプロフィールをご覧いただけると嬉しいです。◎即購入⭕️エンハイプン
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