audio technica AT2020

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商品詳細
audiotechnica(オーディオテクニカ)AT2020コンデンサーマイク最も人気の高いコンデンサーマイク。特に目立つ汚れ、キズ、不具合などはございません。画像の物が全てです。特徴入門用コンデンサーマイクとして絶大な人気を誇るAT2020。幅広い周波数特性と高耐入力設計により、ボーカルレコーディング、ポッドキャスト、動画配信等様々なシーンに対応します。スペック■コンデンサーマイク、サイドアドレス■指向性：単一指向性■周波数特性：20Hz-20kHz■出力インピーダンス：100Ω■感度：-37dB■最大SPL：144dB■S/N比：74dB■電源：ファンタム電源48V■コネクタ：XLR3ピン(オス)■サイズ・重量：径52mm、長さ162mm・345g種類···マイク種類···マイク
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