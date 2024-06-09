端渓硯　中国硯　良質石

本場中国、端渓の硯です。父が15年間の中国赴任中に買い求めた物です。水墨画のような風景がとても細かく彫られています。石の風合いを残した意匠の美しい硯です。細かい彫りも美しいです。父が直接中国で買い求めた物ですので、市場価値よりもかなりお安く提供出来ています。書や墨絵をなさっている方のお役に立てて頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。●サイズ(素人採寸につき差異ご了承下さいませ) たて約14cm よこ約10cm(最長部) 厚み約2cm(最厚部)#端渓硯#墨絵#書道具#すずり#硯#唐硯#高級#中国書道・習字用品···硯書道・習字用品...硯



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