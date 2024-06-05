treasure reboot アサヒ　トレカ　ラキドロ

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商品詳細
⭐️韓国限定ラキドロ＋挿入トレカの計8枚セット⭐️TREASUREトレジャーアサヒ2NDFULLALBUM'REBOOT'Ktown4uCOEX店ラキドロ韓国ポップアップ8月1日限定ラキドロ⭕️即購入⭕️即日発送(ダンボール)補強+水濡れ防止対策をし発送いたします。匿名発送をご希望の場合は160円に価格変更となります。⚠️海外製品のため、初期傷・スレがある場合もございますので、ご了承いただける方のみご購入下さい。TREASUREトレジャー트레저2NDFULLALBUM'REBOOT'ktown4uケタポコエックスCOEXPHOTOBOOKフォトブックラキドロluckydrawトレカHYUNSUKヒョンソクJIHOONジフンYOSHIヨシJUNKYUジュンギュJAEHYUKジェヒョクASAHIアサヒDOYOUNGドヨンHARUTOハルトJEONGWOOジョンウJUNGHWANジョンファン
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