小動物外科専門誌　SURGEON 137 股関節の外科（前編）　【裁断済み】

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商品詳細
裁断済みの商品となります。裁断部に多少シワがありますが、スキャンは全く問題なく行えました。また、裁断済みのため全体的に状態が悪いとしていますが、ページに書き込みや欠落はありません。即購入していただいて構いません。
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