1億人の昭和史　15巻セット

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1億人の昭和史 15巻セット1億人の昭和史 15冊毎日新聞社①満州事変前後（昭和元～10）②二・二六事件と日中戦争（昭和11～16）③太平洋戦争（昭和16～20）④空襲・敗戦・引揚（昭和20）⑤占領から講和へ（昭和21～27）⑥独立――自立への苦悩（昭和27～35）⑦高度成長の軌跡（昭和35～39）⑧日本株式会社の功罪（昭和40～47）⑨金権が生んだ汚職列島（昭和47～51）⑩昭和不許可写真史⑪昭和への道程――大正（大正元～15年）⑫明治・上 ⑬明治・中 ⑭明治・下 ⑮昭和史写真年表 中古品、自宅保管、素人検品の商品です。見落としがあるかもしれません。ご理解のある方お願いします。#1億人の昭和史#毎日新聞社#満州事変#二・二六事件#日中戦争#太平洋戦争#空襲・敗戦・引揚#高度成長の軌跡#日本株式会社の功罪#昭和不許可写真史#大正#明治#昭和史写真年表