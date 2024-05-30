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PS4 ソフト\u0026本体と周辺機器セット
商品番号 K35468637693
商品名

PS4 ソフト\u0026本体と周辺機器セット
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の通り　PS4とソフト４本と非正規品コントローラー　USBポート　外付けSSDのセットです。この度、ps5を購入して主にしているゲームがps5でps4の使用頻度が少なくなったので売ることにしました。型番などは写真の通りです。本体と外付けSSDは初期化してから発送するのでみんなのgolfダウンロード版はありませんので予めご了承ください。発送方法はプチプチを巻いての発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/manufacture571441.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle372766.html
http://narcologia.ru/goods/ordering302379.html

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