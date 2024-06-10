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リック・ロス胸像 Rick Ross
商品番号 I63035379114
商品名

リック・ロス胸像 Rick Ross
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リック・ロス胸像RickRoss高さ23cm幅15cm重量1,500gマイアミのラッパーリック・ロスの胸像です。長らく飾っていたため若干の汚れがありますのでお写真で判断願います。商品のキャンセル・交換・返品・返金は一切承っておりません。
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