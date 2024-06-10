リック・ロス胸像 Rick Ross

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商品詳細
リック・ロス胸像RickRoss高さ23cm幅15cm重量1,500gマイアミのラッパーリック・ロスの胸像です。長らく飾っていたため若干の汚れがありますのでお写真で判断願います。商品のキャンセル・交換・返品・返金は一切承っておりません。
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