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メタルギア GHOST BABEL　ゲームボーイカラー専用
商品番号 J92129626973
商品名

メタルギア GHOST BABEL　ゲームボーイカラー専用
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「メタルギアGHOSTBABEL」ゲームボーイカラー専用ソフト本体箱説明書目立った傷、折れ等はありませんが、箱には経年劣化によるスレがあります。状態は良好だと思います。箱、説明書等で詳しい写真が必要な方はコメントで連絡下さい。動作確認を行いました。セーブデータも残っていました。
http://narcologia.ru/goods/procurement961833.html
http://narcologia.ru/goods/approximate155320.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce774555.html
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