新品 未使用 Peterson StroboStomp HD ストロボチューナー

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商品詳細
新品未使用PetersonStroboStompHDストロボチューナー購入後、結局一度も使用しませんでした！新品・未使用品です！コンパクトな筐体にPeterson史上最大級の画面を搭載した高性能チューナー・ペダルの登場です！高精細なディスプレイは、ストロボならではの0.1セント単位のチューニングをスピーディーに行え、色の変更も可能です。出力はトゥルー・バイパスとバッファーを切り替えられ、用途に合ったセットアップに応じて使い分けることもが可能。ギター系を中心に130種類以上のプリセットを装備し、音名から弦番号に表示を切り替えらえるプリセットも搭載しております。電源：電源アダプタ－（別売：9VDCセンター・マイナス）or9V電池音域：C0〜A♯8チューニング精度：0.1セントディスプレイ：液晶、バックライト付き筐体素材：ステンレス鋼USB：マイクロ端子消費電流：85mA（ノミナル）内蔵マイク｜スピーカー：無入力端子：1/4″モノラル出力端子：1/4″モノラルコンサート・ピッチ：390Hz〜490Hzドロップ／カポ・レンジ：-6〜+5周波数範囲：16.35〜7302Hzユーザープリセット数：無制限サイズ：129D×66W×53Hmm（フットスイッチ含む）重量：400g
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