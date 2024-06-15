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ネオジオROMソフトファイヤースープレックス SNK 箱説付き
商品番号 F21194166221
商品名

ネオジオROMソフトファイヤースープレックス SNK 箱説付き
ブランド名 ネオジオ
特別価格 税込 5,084 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネオジオROMソフトファイヤー・スープレックスSNK箱、説明書付き中古品　動作確認済みです。箱パッケージ傷みあり。内箱プラケース割れあり。カートリッジ擦り傷あり。説明書は読みシワなく、とても綺麗な状態です。検索用）NEOGEO　ファイアースープレックス100メガショック　3COUNTBOUT　FIRESUPLEX
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