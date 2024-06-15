ジュノ 2PM SO GOOD 完全生産限定盤(LPサイズ盤)

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JUNHOFROM2PM「SOGOOD」の完全生産限定盤(LPサイズ盤)です。●数回再生しております。●自宅保管のため、外装に一部折れがあります。 写真にてご確認をお願いします。●外袋はありません。●個人保管の中古品である為ご理解の上ご検討をお願いします。●育児中の為、発送までにお時間を要する場合がございます。予めご了承ください。気になる事がありましたら、ご購入前にコメントお願いします。#JUNHOFROM2PM#JUNHO_FROM_2PM#CD・DVD#ジュノ#2PM