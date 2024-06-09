【未開封品】餓狼伝説2 ネオジオROM

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商品詳細
「餓狼伝説2ネオジオ」商品をご覧頂きありがとうございます。未開封のため、ROM、説明書の状態や動作確認等出来ません。発売されてから年数が経過するため、過度にお気になされる方はお控え下さいますようお願いいたします。ケースの状態詳細は、お写真にてご確認頂けますようお願いいたします。
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