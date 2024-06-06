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ps3 PlayStation3 FF7AC COMPLETE…
商品番号 F49433199443
商品名

ps3 PlayStation3 FF7AC COMPLETE…
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 7,480 円
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商品詳細

スクウェア・エニックスPlayStation3FF7ACCOMPLETE(PS3\u0026FF13タイケン)color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#スクウェア・エニックス#スクウェア・エニックス動作確認のために電源を入れました別にPS3を所持し、それを使っていたので、コントローラーやコードに関しては未使用です。本体も映画を見ただけなのでほぼ使ってませんHDMIのコードは元々入っていませんでしたが、うちのテレビは必要だったため付けておきます。
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