ps3 PlayStation3 FF7AC COMPLETE…

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スクウェア・エニックスPlayStation3FF7ACCOMPLETE(PS3\u0026FF13タイケン)color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#スクウェア・エニックス#スクウェア・エニックス動作確認のために電源を入れました別にPS3を所持し、それを使っていたので、コントローラーやコードに関しては未使用です。本体も映画を見ただけなのでほぼ使ってませんHDMIのコードは元々入っていませんでしたが、うちのテレビは必要だったため付けておきます。