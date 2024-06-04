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商品詳細
ブランキージェットシティ ペピンCDショップ向け販促用非売品ポスターですピン跡なし。綺麗な状態ですが20年以上前の物ですので神経質な方はご遠慮下さい。B2サイズたて約72.5cm×よこ約51.5cm自宅保管。素人検品です。ご理解いただける方のみ購入お願いします。送料込み。筒に入れ追跡が出来る方法で発送いたします◎ポスターは送料が高いためはおまとめ買いだとお得です。2枚目から送料分お値下げ出来ます。お声かけ下さい。他にもポスター出品しています。当店のポスターの一覧はこちら→#umポスター#非売品ポスター#告知ポスター#SHERBETS#ブランキージェットシティ#浅井健一
http://narcologia.ru/goods/recycling519314.html
http://narcologia.ru/goods/browse113491.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce974955.html
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ブランキージェットシティ 非売品ポスター ペピン-
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