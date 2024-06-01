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京焼　清水焼　桶谷定一造　文琳茶入　共箱　仕覆付　茶道具　茶器
商品番号 K98281495498
商品名

京焼　清水焼　桶谷定一造　文琳茶入　共箱　仕覆付　茶道具　茶器
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京焼　清水焼　桶谷定一造　文琳茶入　共箱　仕覆付　茶道具　茶器　です未使用品！ですが　長期保管品につき若干の　箱ヤケがございます『未使用に近い』にて　状態申告いたしました！　ご了承ください！口径　約2.6cm　　　胴径　約6.5cm高さ　約7.0cm【Google検索❗】　は　メルカリぽんちゃん　　　で　…B3/NO.190000153548NO.R2T.KOMONO#茶道具　#茶器　#茶碗　#茶入　#窯変　#文琳茶入　#京焼　#清水焼　#桶谷定一#定一　#棗　#なつめ　#中次ぎ　#中次　#窯変茶入　#茶杓　#水指　#抹茶　#抹茶道具　#抹茶茶碗#表千家　#江戸千家　#裏千家種類...茶道具装飾...その他
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