T9-547 デフォリアル ウルトラマンジード プリミティブ

デフォリアルウルトラマンジードプリミティブ プレバン限定購入して飾らずに保管してましたがコレクション整理で出品します。新品未開封です。輸送箱にキズや汚れ凹み等が有ります。発送は輸送箱に伝票を貼り付けて行います。即購入 OKです！基本的に値下交渉はコメントでお願いします。あまりに常識とかけ離れたご希望はスルーする場合があります、ご了承ください。 その他の質問などがございましたら、お気軽にコメントしていただけますと幸いです。《商品受け取りから48時間以内に受け取り評価できない方、または最低限の取引メッセージを送れない方はご購入をご遠慮下さい》 10/2011:50フィギュア種類···その他



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