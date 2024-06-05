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商品詳細
ユアネス CDです全国流通前のCDです
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駿河屋 -<中古>ユアネス / 色の見えない少女/「例えば」（邦楽）
福岡発バンド・ユアネス。琴線に触れる歌声が導く繊細で美しき音色
ユアネス ( yourness ) on X:
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