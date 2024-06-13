人気の仏像★ヒバ材 不動明王半跏像5寸★お不動さん

仏像★ヒバ材不動明王半跏像5寸★お不動さん◆不動明王とは「お不動さん」とも呼ばれ、大変人気の高い仏様で、大日如来の教令(命令)を受けて行動する、最も威力があり、功徳も大きい明王です。◆商品説明ヒバ材全高：約47.5cm全幅：約22cm奥行：約17cm◆備考※出来るだけ忠実に実物の色を再現するように努めておりますが、ご使用のブラウザやモニタにより見え方が若干違う場合がございます。※天然石や自然木を使用した商品の場合、微細なヒビや割れ、欠けがある場合がございますが、天然の素材を利用しておりますので、その点をどうぞご了承下さいませ。出品物は実店舗にて展示しておりますので、ご購入時に日焼けしている可能性がございます。（特に白木や桧材、柘植材等によく見られます）#仏像#不動明王#お不動さん素材...木彫主題...仏像・神像