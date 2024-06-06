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PS4 プレステ4 本体 500GB PlayStation4 ホワイト
商品番号 G57728496168
商品名

PS4 プレステ4 本体 500GB PlayStation4 ホワイト
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはSONYPlayStation4になります。型番PlayStation4CUH-2100Aホワイト　外箱付き完動品【商品状態】◾︎本体、コントローラー共に目立つ傷なく動作良好です♪・コントローラーはFPSでもしっかり動きます。・初期化済み、専用コード付属ですぐに使えます。◾︎出品時に清掃済みです。・アルコール除菌シートで隅々まで綺麗にしていますので、届いてすぐに使って頂けます‼️【内容物】・外箱・本体・純正コントローラー✖️2・電源ケーブル・USBケーブル・CODカセット付き◾︎専用コード類を全て付属しておりますので、ソフトを買えばすぐに遊べる状態になって#SONY#PlayStation4#プレイステーション4#DUALSHOCK4#コントローラー#PSVR#Switch#PS4PRO#プレステ4#PS4#PS5#ゲーム機
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