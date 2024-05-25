ストラトキャスター　セミホロウ F2 ボディ　ニトロセルラッカー　サーフグリーン

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商品詳細
ボディ材:2ピースアルダーピックアップルート:ストラトキャスター標準ルートネックエンドポケットサイズ幅:55.5mm深さ:16.8mmボディ厚さ:44.0mm仕上げ:サーフグリーンカラー ニトロセルロースラッカー グロスフィニッシュ重さ:1.652gニトロセルロースラッカーフィニッシュ ボディなので本当に気に入って頂けるオススメなボディです。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocaster
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