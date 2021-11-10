【美品】XDJ-RX3 本体

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XDJ-RX3PioneerDJご覧頂きありがとうございます。新品で購入しましたがほとんど使用しないため出品致します。動作確認済みかなり状態はいいと思いますがあくまでも中古とのご理解いただける方のみお願いします。NCNRでお願いします。特に目立つ傷、汚れはないと思います。どこにも持ち出してません。説明書、電源ケーブルなどすべて揃ってます。USBケーブルに関しては使用していないので新品になります。ホコリ防止デッキセーバー付き発送の際はデッキセーバーがある為、箱の中の発泡スチロールは捨てさせて頂きます。RX3の箱で発送予定ですがご了承ください。※値下げ不可検索ワードddj800ddj1000xdjrx3xdjxzxdjrr