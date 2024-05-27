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「英国貴族の城館」 中島 智章 増田 彰久　建築
商品番号 N37520677052
商品名

「英国貴族の城館」 中島 智章 増田 彰久　建築
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 4,919 円
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商品詳細

ご観覧頂き有難うございます。「英国貴族の城館」中島智章/増田彰久定価:￥150001点です。a4サイズほどの大きさで厚みがあり、とても重いです。輸送用の保護ケースの上部に凹みが見受けられますが、中身は一度見た後本棚にしまっていたため綺麗です。❤︎水濡れ防止(サイズが分厚いためショッピングのものを再利用)＋封筒❤︎匿名配送見落としがある点や素人保管のお品ですので、神経質な方の購入はご遠慮願います。ご縁がございました際はどうぞ宜しくお願い致します。#中島智章#中島_智章#増田彰久#増田_彰久#本#土木・建築／建築
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