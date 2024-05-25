小学館 超時空要塞マクロス―The movie(ザ・ムービー)

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商品詳細
商品の説明小学館超時空要塞マクロス―Themovie(ザ・ムービー)ケースに入れ暗所で保管していました。ケースには保管時の経年劣化のスレ角潰れあり。（写真２）と本の断面にシミがあります。（写真10）中身は大きな傷みはなくキレイな状態です。折りたたみポスターとフィルムしおり付属。★即 販売可！#マクロス#昭和#Themovie小学館
http://narcologia.ru/goods/freshman225256.html
http://narcologia.ru/goods/conception794757.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical550101.html
超時空要塞マクロス―The movie
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超時空要塞マクロス : The movie
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