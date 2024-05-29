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G913 TKL LIGHTSPEED Wireless RGB リニア
商品番号 J31525706027
商品名

G913 TKL LIGHTSPEED Wireless RGB リニア
ブランド名 ロジクール
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一年ほど前に購入して使用しておりました。新しいキーボードを購入したので出品します。キーボードキャップ洗浄済み、アルコール消毒済みです。あくまで中古のため、ご理解のある方の購入をお願いいたします。G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard-LinearG913-TKL-LNBKブラック#G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard_LinearG913_TKL_LNBKブラック
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