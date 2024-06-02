「今日から俺は!!DVD-BOX〈7枚組〉」賀来賢人/伊藤健太郎/福田雄一定価:￥20,900#賀来賢人#伊藤健太郎#福田雄一#DVD#日本映画西森博之原作の80年代ヤンキーギャグ漫画を、福田雄一脚本演出で映像化した日本テレビ系ドラマ。目立ちたくて金髪パーマにした三橋とトンガリ頭の伊藤という最強ツッパリコンビの、ケンカと恋の毎日を描く。商品について問題が有った場合、必ず当方へご連絡よろしくお願いします。４８時間以内に対応を守り致します。



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