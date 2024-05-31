

【昭和レトロ】計測工業展 MEASURING INSTRUMENT SHOW 【昭和レトロ】計測工業展 MEASURING INSTRUMENT SHOW



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こちらは、【昭和レトロ】計測工業展MEASURINGINSTRUMENTSHOW カタログ（パンフレット）です。かなり古い物ですが保存状態は良い方だと思います。こちらの商品は即購入Okですが質問、違う角度から写真を撮ってほしい等ございましたらコメントにてご連絡下さい。送料込みの為、単品だけの値下げ交渉（スルーさせて頂きます。）不可でお願いしますm(__)m他にも色々出品していますのでよかったらご覧になって下さい＼(^o^)／（複数の商品ご購入の際には送料分気持ちお安くさせて頂きますので購入前にご連絡下さい。）商品関連キーワード#計測工業展 #ギフトショー #昭和 #レトロ #カタログ #パンフレット #グリーンピース ポイント消化にいかがでしょうか♪タイプ...その他【昭和レトロ】計測工業展MEASURINGINSTRUMENTSHOW