ENHYPEN ペンライト

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商品詳細
値下げ⭕️昨年weversshopにて購入し、確認のため1度開封したのみで未使用品です。箱、取り扱い説明書には、小さなスレや傷があります。•箱•ペンライト•ダストケース（巾着）•ストラップ•取扱説明書•トレカ（全員分）一旦写真撮影のために袋から出しました。全て揃っていて、すべて未使用品です。自宅保管中点灯動作確認済み電池は付いておりません✩恐れ入りますが、返品、キャンセルはご遠慮願います✩中古であることをご理解していただける方でお願いいたします\u003e\u003c✩ペット・喫煙者✕✩綺麗に掃除をしてカビ臭などのない整えた家で保管しております！✩昨年weversshopにて購入し、確認のため1度開封したのみで以来使っていません。#ENHYPEN#エナイプン#エンハイフン#ペンライト#エンジン棒ジョンウォン ヒスン ジェイク ジェイ ソンフン ソヌ ニキ
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