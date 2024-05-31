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中国古墨　金平易　円筒型
商品番号 B50502996327
商品名

中国古墨　金平易　円筒型
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

中国古墨　金平易　円筒型書道・習字用品···墨お値下げ可能です！親族から譲り受けたものですので詳しいことは分かりませんが、質問等ございましたらコメントにてお願いします！長期自宅保管品です。経年劣化による、擦れ、退色、ヤケ、細かい汚れなどが見られます。ご理解頂ける方のご購入をお願いします。発送まで最長2週間程度かかる場合がございますので、ご理解頂ける方のご購入をお願いします。#古墨　#金平易
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