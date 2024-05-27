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Wacko Maria x Jiro Konami
商品番号 N25519431089
商品名

Wacko Maria x Jiro Konami
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,924 円
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商品詳細

Publisher/WACKOMARIAPublished/2016Format/ソフトカバーPages/-Size/345*258*10GoogleTranslate現代日本を代表する写真家・小浪次郎の作品集『WACKOMARIA　GuiltyPartiesFuckDreamParadiseTokyo』。現在はニューヨークに拠点を移して活動しながらも、ファッション・コマーシャルな世界から高い支持を得続けている小浪次郎。Supreme、TheNorthFace、WackoMariaなど若者に人気のストリートブランドから、BlackEyePatchとコラボレーションした「Gimatai」や「Scars」などのサブカルチャー、さらにはコレクションブランド「Zucca」「mame」やコスメティックの「ShuUemura」などなど、トレンドとカルチャーの最先端を描写し続けています。本書は、日本のコレクション・ブランド「WACKOMARIA（ワコマリア）」のイメージ・ビジュアルブックで、小浪次郎が撮影を担った一冊。リリー・フランキー、野口強、野村訓市などなど、カッコイイ東京の男をモデルに、イラストなどを交えてデザインされた写真集です。
http://narcologia.ru/goods/cowpox508739.html
http://narcologia.ru/goods/displease885031.html
http://narcologia.ru/goods/troupe242311.html

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