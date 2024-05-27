Publisher/WACKOMARIAPublished/2016Format/ソフトカバーPages/-Size/345*258*10GoogleTranslate現代日本を代表する写真家・小浪次郎の作品集『WACKOMARIA GuiltyPartiesFuckDreamParadiseTokyo』。現在はニューヨークに拠点を移して活動しながらも、ファッション・コマーシャルな世界から高い支持を得続けている小浪次郎。Supreme、TheNorthFace、WackoMariaなど若者に人気のストリートブランドから、BlackEyePatchとコラボレーションした「Gimatai」や「Scars」などのサブカルチャー、さらにはコレクションブランド「Zucca」「mame」やコスメティックの「ShuUemura」などなど、トレンドとカルチャーの最先端を描写し続けています。本書は、日本のコレクション・ブランド「WACKOMARIA（ワコマリア）」のイメージ・ビジュアルブックで、小浪次郎が撮影を担った一冊。リリー・フランキー、野口強、野村訓市などなど、カッコイイ東京の男をモデルに、イラストなどを交えてデザインされた写真集です。



ワコマリアが旗艦店8周年を記念した小浪次郎とのコラボアイテムを発売 ...



WACKO MARIA x JIRO KONAMI PARADISE TOKYO 8th Anniversary ...



JIRO KONAMI / HAWAIIAN SHIRT S/S(TYPE-2)



ワコマリアが旗艦店8周年を記念した小浪次郎とのコラボアイテムを発売 ...



9/9発売｜小浪次郎 × WACKO MARIA PARADISE TOKYO 8th Anniversary ...



国内発】WACKO MARIA × JIRO KONAMI / HAWAIIAN シャツ (WACKO MARIA ...



WACKO MARIA × 写真家・小浪次郎 23FW コラボハワイアンシャツが国内9 ...



写真家 小浪次郎 × WACKO MARIA PARADISE TOKYO 8th コラボが9/9 発売 ...



WACKO MARIA】JIRO KONAMI / HAWAIIAN SHIRT (TYPE-1) /シャツ (WACKO ...



JIRO KONAMI / HAWAIIAN SHIRT S/S(TYPE-2)



WACKO MARIA】JIRO KONAMI / HAWAIIAN SHIRT (TYPE-4) /シャツ (WACKO ...



WACKO MARIA JIRO KONAMI / HAWAIIAN SHIRT S/S ( TYPE-3 ) (WACKO ...



「天国東京」 jiro konami



ワコマリアが旗艦店8周年を記念した小浪次郎とのコラボアイテムを発売 ...



WACKO MARIA ONLINE STORE