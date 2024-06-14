CHANEL　カタログ　1996-1997クルーズコレクション

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即購入可能です1996-1997クルーズコレクション撮影のため初めて開封しました。各所に経年劣化とみられる黄ばみとシミが見られます外箱含むサイズ約45×37とかなり大きめサイズでインテリアとしてディスプレイ可能なお品物であると思います。実際カラーなのは21.23.24.25の４枚のみで他はモノクロとなっております。30年以上のお品物となりますので超美品や完璧を求める方はご購入ご遠慮お願い致しますm(__)mサイズが大きい為コンパクトやネコぽすでは発送出来ないため普通配送となります。元々梱包されている外箱をエアーパッキンにて包装して発送させて頂きます。#シャネルブクレット#CHANELカタログ