NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 本体 おまけ付き

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo購入後、持ち運びせず自宅でのみ使っていたので目立った傷はありませんが使用中の擦れや小傷あります。神経質な方は御遠慮ください。SD（256GB）もおまけでお付けしますご不明な点などはお気軽にコメントください。