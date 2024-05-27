テイルズオブシンフォニア　朗読台本　入場者特典

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商品詳細
TALESOFSYMPHONIAFESTIVAL20thAnniversaryシンフォニア単独イベント入場者特典のスキットの朗読台本になります※会場では手渡しで入場時にどんどん配られていたものになりますので検品はしましたが最低限傷やへこみはあるかもしれませんそのあたりご理解いただきご購入ください【配送】防水のため袋に入れて、折れ防止で段ボールの間に挟んでの発送予定ですテイルズオブシンフォニア単独イベント入場者特典イベント朗読台本シンフォニア20周年アニバーサリー台本複製サインロイドコレットゼロスしいなリーガルプレセアリフィルジーニアス
http://narcologia.ru/goods/cotton498261.html
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