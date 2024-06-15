SEVENTEEN ドギョム 121枚 トレカ セット

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商品詳細
SEVENTEENセブチドギョムトレカセットアルバムライブ121枚バラ売りは10枚～＜内容＞GOINGSEVENTEENYOUMADEMYDOWNAnOde(BeginThePoetHopeTruthReal)舞い落ちる花びらA盤HMV特典SemicolonあいのちからFaceTheSunSector17BSSSVTアリーナツアーidealcut(日本韓国)HARUHappyEndingOdetoyouSVTドームツアーincompleteCaratland2020winter2020HARECaratland2022HANABIBeTheSunチェキ韓国日本LOVEあまり目立たないですが、初期難があります。神経質な方は御遠慮ください。厚紙補強、防水対策をして発送します。即購入○
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