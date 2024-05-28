【新品】 Nintendo Switch 本体 ネオンブルー / ネオンレッド

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商品詳細
■商品概要バッテリー持続時間が長くなったモデルのNintendoSwitch本体(ニンテンドースイッチ)Joy-Con(L)ネオンブルー/(R)ネオンレッドになります。■型番：HAD-S-KABAA■カラー：BLACK■状態：新品未開封■購入日：2023年7月24日■保証：1年間メーカー保証あり■配送緩衝材(プチプチ)で包装してダンボールにいれて、ヤマト運輸(らくらくメルカリ便)にて配送させていただきます。【セット内容】◆NintendoSwitch本体：1台◆Joy-Con(L)：1個◆Joy-Con(R)：1個◆NintendoSwitchドック：1個◆Joy-Conグリップ：1個◆NintendoSwitchACアダプター：1個◆Joy-Conストラップ：2個◆HDMIケーブル：1個◆セーフティーガイド#Switchネオンカラー#任天堂#Nintendo#Switch#スイッチ#ニンテンドースイッチ本体#任天堂スイッチ#任天堂Switch#NintendoSwitch#ニンテンドースイッチ本体#どうぶつの森#あつもり
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