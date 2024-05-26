綾野剛×操上和美 肖像作品集『Portrait』サイン付

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商品詳細
●内容俳優・綾野剛(40)が切望した、日本最高峰の写真家・操上和美(86)との極限表現。全てのものを排除するように、毎月一度、同じスタジオ、同じポジションでの、これまで例を見ないストイックな撮影を敢行。春先から真冬まで、火花を散らすような濃密な8ヵ月を経て、変化し続ける男の顔を見事に収めました。●サイン付■お値下げ不可■中古品・自宅保管品であることにご理解いただける方でお願いします■他で売れた場合削除させて頂きます#綾野剛#クローズZERO#GANTZ#怒り#そこのみにて光輝く#闇金ウシジマくん#新宿スワン#リップヴァンウィンクルの花嫁#日本で一番悪い奴ら#オールドルーキー#閉鎖病棟#仮面ライダー#カーネーション#八重の桜#最高の離婚#空飛ぶ広報室#コウノドリ#MIU404#亜人
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