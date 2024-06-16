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金色のコルダ2 ff その旋律は恋の音色BOX
商品番号 Y17753004974
商品名

金色のコルダ2 ff その旋律は恋の音色BOX
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「金色のコルダ2ffその旋律は恋の音色BOX」コーエーテクモゲームスアニメイト限定品セットです。撮影のため一度出したのみで、未開封です。※ゲームソフトはありません。自宅保管なので了承ください。#コーエーテクモゲームス#ゲーム#シミュレーション#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita
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