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商品詳細
「金色のコルダ2ffその旋律は恋の音色BOX」コーエーテクモゲームスアニメイト限定品セットです。撮影のため一度出したのみで、未開封です。※ゲームソフトはありません。自宅保管なので了承ください。#コーエーテクモゲームス#ゲーム#シミュレーション#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita
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金色のコルダ2 ff (フォルテッシモ) その旋律は恋の音色BOX - PSVita
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駿河屋 -<中古>金色のコルダ2 ff その旋律は恋の音色BOX特典 ...
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金色のコルダ2 ff その旋律は恋の音色BOX | labiela.com
金色のコルダ2 ff（フォルテッシモ） その旋律は恋の音色BOX【PS Vita ...
金色のコルダ2 ff（フォルテッシモ） その旋律は恋の音色BOX｜エビテン
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