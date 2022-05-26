加山雄三主演映画／『さらばモスクワ愚連隊』オリジナル・サウンド・トラック盤ＣＤ



佐藤允彦/「豹は走った」オリジナル・サウンドトラック



ファイアボール」10周年記念盤～ファイアボール オーディオ・オモシロ ...



『緯度0大作戦』オリジナル・サウンドトラック完全盤（2枚組）〈CD〉（TMS000040）｜TOHO theater STORE｜



モスラ』オリジナル・サウンドトラック完全盤（2枚組）〈CD ...



芽瑠璃堂 ＞ 加山雄三主演、富樫雅彦が出演したジャズ名画「さらば ...



美女と液体人間』『電送人間』『ガス人間第1号』オリジナル・サウンド ...



八甲田山 オリジナル・サウンドトラックCD（紙ジャケ）☆芥川也寸志 ...



『KILLERS』オリジナル・サウンドトラック〈CD〉（TMS000031）｜TOHO theater STORE｜



八甲田山 オリジナル・サウンドトラックCD（紙ジャケ）☆芥川也寸志 ...



映画『いのちの停車場』オリジナル・サウンドトラック【CD】 | 安川午 ...



日本誕生』オリジナル・サウンドトラック完全盤（2枚組）〈CD ...



NO MUSIC, NO LIFE.」に加山雄三、”音楽とは「永遠の親友」でいたい ...



さらばモスクワ愚連隊(オリジナル・サウンドトラック)



加山雄三 - OTOTOY



加山雄三 - Wikipedia

CINEJAZZシリーズ第10弾。五木寛之の名作を映画化した、1968年東宝映画(監督・堀川弘通、主演・加山雄三)。音楽は黛敏郎、八木正生。オリジナル・サウンドトラック・マスターテープ(6ミリ)の初商品化(当時LPの発売はなし)。演奏は、八木正生(p)、宮沢明子(p)、富樫雅彦(ds)、日野皓正(tp)、東本安博(tb)、宮沢昭(cl)、沢田駿吾(g)。「ブルースをやろう、Bフラットで」と、アル中のドラマー役でこの映画にも出演した富樫のカウントで始まるおなじみのシーン、八木正生をリーダーとしたホットなセッションから、黛敏郎のレアなゴーゴー・ナンバー、スキャットが印象的なテーマ、さらに重要なシーンで流れる「奇妙な果実」「セントルイス・ブルース」など数多くのトラックを余すところなく収録。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．２０１１年１１月２３日発売。 ３．音楽：黛 俊郎、八木正生。 ４．入手困難アイテム／貴重盤。 ５．保存状態は良好です。 ６．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。 ７．値引き交渉は受付けておりません。