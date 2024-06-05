ovation ギター 使用感有ります

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ovationギター ギターのことはあまり詳しくありません。使用感有ります。剥がれ キズ 汚れ等あります。 裏のキャップありません。補修が必要です。弦はありません。使用できるかも保証できませんので、心から好きな方、再生に自信のある方にどうぞ。値下げ交渉はありません。離れ島の方は送料が高くなりますのでご注意下さい。