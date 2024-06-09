裁断済み　久留米大学医学部医学科　予想問題集2016

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こちら裁断済み商品になりますのでご注意下さい。裁断とはスキャナーなどで読み取りiPadやiPhone、kindleなどを利用して電子書籍として読むための商品となっております。スキャンする上では問題ありませんが普通に読むには不便です。状態を必ず画像で確認してからご購入ください。 尚、本は裁断機で裁断されているため状態は低く設定しています。自炊、裁断商品にご理解いただけない方や神経質な方はご購入はご遠慮下さい。値下げ交渉、バラ売り、は対応致しませんのでご了承下さい。