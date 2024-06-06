PSP「プレイステーション・ポータブル」 ホワイト/ブルー ソフト5枚

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PSP「プレイステーション・ポータブル」バリューパックホワイト/ブルー(PSPJ-30018)ソフト5枚付き発売当初に購入し、1年くらい使用その後、ケースに入れて自宅保管でした。一応、電源は付き、動作確認取れてます。バッテリーが、ほとんどダメになってるかもしれないです。箱無しです。ケースはおまけです写真に写ってるものが全てです。ソフト付き・ポップンミュージック・EXIT・メタルギアソリッド・ウイイレ2010・モンハン2gあくまでも中古品のことをご理解の上、ご購入のご検討お願いします。大きな傷は見受けられませんが、小傷はあるかと思います。保護シール貼ってあります、指定なければ、そのまま送ります。