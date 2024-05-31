お値下げ　サザンオールスターズ シングル44タイトルセット

ご覧いただきありがとうございます。サザンオールスターズSOUTHERNALLSTARS44SINGLESCONTAINERデビュー記念日である2005年6月25日に、デビューシングル「勝手にシンドバッド」から2000年の大ヒットシングル「TSUNAMI」までの44タイトルを一挙リリース。12cmCD化＋最新の技術によるデジタルリマスタリング音源で収録！新品購入後、開封しました。視聴はほとんどしていません。帯は画像のようにケースにテープ留めしてあります。目立った傷みや汚れはありませんが、自宅保管をご理解いただける方のご購入をお願い致します。



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