秘伝図解　人相術　実占集

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秘伝図解 人相術 実占集尾栄大寛著鴨書店ご覧いただきありがとうございます。復刻初版。カバーのヨレやシミなど軽度のダメージはございますが、書き込み等見当たらなく状態は良好だと思います。アルコールクリーニング後に梱包して発送します。中古本とのご理解の上ご検討お願いします。即購入可能です。喫煙者やペットはおりません。値下げやバラ売り等は対応できませんので予めご了承ください。#人相術#秘伝図解#実占集#尾栄大寛#鴨書店#手相術