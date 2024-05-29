SONY初代プレイステーション scph-7500セット

初代プレイステーション本体およびガンコントローラー、ソフトセットです。最近はネット接続するゲームが多いですが昔懐かしい、電源を入れればすぐ遊べる初代プレイステーションです。●内容品初代プレイステーション本体メモリーカード1個ACアダプターテレビ接続用アダプターコントローラー2個ガンコントローラー1個ソフト3つ(シューティング系2個、釣り系1個)●状態：15年ほど前から遊ばなくなったので梱包して室内にて箱に入れて保管していました。今後は使わないと思い出品することにしました。日焼けや汚れなどはありますが、気になる方は写真でご確認ください。●その他、注意事項：ダンスダンスレボリューションのマットも別で販売しておりますのでよかったらそちらどうぞ。よろしくお願いします。



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