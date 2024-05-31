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鈴木真砂女集/自注現代俳句シリーズ★初版名句集
商品番号 E81650172750
商品名

鈴木真砂女集/自注現代俳句シリーズ★初版名句集
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 7,250 円
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商品詳細

◾️久保田万太郎、安住敦に師事◾️俳人協会賞受賞、読売文学賞受賞　蛇笏賞受賞★鈴木真砂女はときめく心を大切に恋す　　る女心を数多く読んだ俳人
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